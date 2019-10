S.W.A.T. - S02 E18 - Semper fi : Premières minutes

Eric Maddox, un dangereux criminel, s'est évadé de prison. Hondo et son équipe enquêtent pour l'empêcher de commettre d'autres braquages. A cette occasion, Hondo retrouve le sergent-major Ruiz, qu'il a connu à l'époque où il servait dans les Marines. Ruiz semble en vouloir à Hondo d'avoir quitté l'armée sans explications et leurs relations sont tendues. Chris apprend que Champion va mourir. Street s'étonne qu'elle n'ait pas parlé de son chien à Ty et Kira et se demande si sa relation avec eux est vraiment sérieuse. Un enterrement en grande pompe vient honorer la mémoire de cet héroïque chien policier. Etranglé par ses dettes, Deacon ne sait plus comment rembourser son créancier. Il hésite même à voler d'importantes liasses de billets retrouvées lors de la fuite des braqueurs. Il y renonce, mais il avoue tout à Hondo, pensant se faire renvoyer.