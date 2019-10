S.W.A.T. - S02 E19 - Bons et loyaux services

Des cambrioleurs se font passer pour des agents de l'immigration. Ils enlèvent les employés de maison et obtiennent d'eux les informations nécessaires pour voler leurs riches employeurs. Quand Timo, le jeune voisin de Street et Luca disparaît, une course contre la montre commence pour arrêter les malfaiteurs avant qu'ils ne fassent de victime. Hondo rend visite à la famille d'accueil qui doit s'occuper de Darryl, mais il ne peut se résoudre à le laisser vivre dans cet environnement strict et froid. Mumford refuse catégoriquement de fêter son départ en retraite, mais il pourrait bien être ému au-delà de ce qu'il imaginait...