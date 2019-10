S.W.A.T. - S02 E20 - Mauvaise came

Chef J, un dealer qui avait disparu depuis vingt ans, refait surface. Toute l'unité s'active pour lui mettre la main dessus. Tan est d'autant plus motivé que le dealer est responsable de la mort de son cousin. Il fait appel à un ancien policier, Ben Moseley, qui connaît bien le criminel pour avoir enquêté sur lui à l'époque. Kira et Ty proposent à Chris d'emménager chez eux. Elle hésite. Après une conversation décevante avec Annie et après avoir flirté avec Street lors d'une soirée arrosée, elle accepte de vivre avec Kira et Ty. Hondo tente de mettre Darryl sur le droit chemin, mais les amis du jeune homme essaient de le dévoyer. Hondo est déçu par les agissements de l'adolescent, mais il parvient à le raisonner. Street apprend par sa banque que quelqu'un effectue des opérations frauduleuses avec une carte bancaire à son nom. Persuadé qu'il s'agit de sa mère, il mène l'enquête dans l'espoir de la retrouver.