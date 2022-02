S.W.A.T. - S04 E18 - Hors d'état de nuire

Suite à la parution de l'article du Times dénonçant les errements impunis de certains policiers racistes, l'atmosphère se tend au sein de la population noire. Un attentat à la bombe est perpétré dans un commissariat et après visionnage des caméras de sécurité, les enquêteurs identifient le poseur de bombe comme étant un certain Kevin Hilliard, leader du mouvement de protestation "Justice pour les Noirs". Arrêté, il nie toute implication dans l'attentat et se dit victime d'un coup monté. Les hommes du S.W.A.T. découvrent bientôt que Kevin Hilliard dit vrai et que l'attentat a été monté par la dernière cellule active des Imperial Dukes dans le but d'incriminer l'activiste et de déclencher un conflit racial. Pour ce faire, ils prévoient aussi de semer la panique lors de la prochaine manifestation anti-raciste. Hondo et ses hommes se lancent alors dans une course contre la montre pour mettre les membres du groupe terroriste hors d'état de nuire.