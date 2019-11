S.W.A.T. - S02 E23 - La justice en direct

Le procès des Emancipateurs arrêtés par Hondo est interrompu par un message vidéo de Cinque. Il retient en otage Gwen Miller ainsi que deux conseillers municipaux et compte les exécuter un par un, toutes les heures, car selon lui les hommes politiques sont les ennemis du peuple. Hondo et son équipe ne parviennent pas à le localiser, mais ils sauvent le deuxième otage, livré en pâture à un gang latino. Ils interviennent ensuite juste à temps pour sauver Gwen Miller et Hondo stoppe Cinque en lui tirant une balle dans l'abdomen. Cinque est cloué à un lit d'hôpital, mais Hondo comprend qu'il a encore un plan en réserve...