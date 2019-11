S.W.A.T. - S02 E03 - Brûler les pistes

Des attentats sont commis contre des jurés et provoquent la mort d'un témoin clé dans le procès de Joseph Petrosian. Menant l'enquête, Hondo découvre que l'un des chefs de la mafia arménienne est derrière ces agissements. Il tente d'aider Nia Welles à l'envoyer en prison. Street voudrait se rendre utile en aidant le S.W.A.T. sur son temps personnel, sa façon à lui de se faire pardonner auprès de Hondo et de reprendre un peu du service. Tan s'inquiète des bruits qui courent sur les réductions budgétaires. Une rumeur insinue qu'il y aurait une liste d'agents du S.W.A.T. susceptibles d'être réaffectés à d'autres services de police moins prestigieux et qu'il serait sur cette liste...