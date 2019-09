S.W.A.T. - S02 E08 - Crime en direct

Une fusillade éclate lors d'une rencontre entre des fans et leur idole, une jeune et célèbre vloggeuse. Tout porte à croire à un règlement de compte entre gangs de dealers, mais l'enquête s'oriente finalement vers un fan au profil psychologique dangereux. Luca tente de renouer son amitié avec Street, en lui proposant de venir vivre chez lui. Chris hésite toujours à s'investir dans la relation polyamoureuse que lui proposent Kira et Ty. Enfin, Nia fait comprendre à Hondo que la colère qu'il a laissé éclater lors de leur voyage à Tucson est le signe d'une cicatrice plus ancienne, plus profonde, qu'il va devoir tenter de refermer.