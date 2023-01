S.W.A.T. - S03 E07 - Le grand prix

Le S.W.A.T. poursuit une équipe de trois hommes et cherche à déjouer leur projet de cambriolage avant qu'il ne soit trop tard. Hondo rencontre une femme des quartiers riches qui gère un centre social dans une communauté défavorisée. Street poursuit sa relation avec Molly Hicks et l'annonce au Commandant. Chris dit à Kira qu'elle n'est pas amoureuse de Ty et qu'elle souhaiterait n'être qu'avec elle.