S.W.A.T. - S03 E08 - Dans la gueule du loup - Premières minutes

Alors qu’ils se rendent chez les Fuentes avec un avis d’expulsion, les officiers Raleigh et Dixon, adjoints du shérif de Los Angeles sont accueillis par des tirs. Raleigh, indemne, parvient à avertir son supérieur, mais son collègue est blessé et pris en otage par la famille Fuentes. Appelé pour gérer la situation, le S.W.A.T. entame les négociations. Afin de sauver Dixon en grand besoin d’assistance médicale, Hicks propose de prendre sa place. Une fois l’échange d’otages effectué, le commandant tente d’amadouer Pablo Fuentes, le patriarche de la famille, plus ouvert à la discussion que son fils, Ricardo, déterminé à aller jusqu’au bout pour dénoncer les expropriations auxquelles procède la ville afin de faire main basse sur les terrains.