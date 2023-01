S.W.A.T. - S03 E10 - Le découpeur

L'équipe d'Hondo a arrêté Aden Syed, un ancien criminel de guerre ayant sévi pendant le conflit somalien. Mais lors de son transfert vers La Haye, le célèbre "découpeur" est pris pour cible par un groupe armé. L'homme est donc placé en lieu sûr sous la protection de Tan et Hondo, qui lutte contre son aversion profonde contre le personnage. Pendant ce temps, les hommes armés enlèvent la femme et le fils de Syed et exigent de lui qu'il confesse ses crimes publiquement, sans quoi ils tueront sa famille. Mais Syed ne se montre pas très coopératif...