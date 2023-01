S.W.A.T. - S03 E11 - Bon flic

Street parvient à infiltrer le réseau de trafic de drogue de Nolan. Mais il lui reste encore à découvrir qui est son fournisseur et la date de la prochaine livraison. Il s'invite alors à une réunion à laquelle il n'est pas convié et rencontre enfin Ludlow, le fournisseur de Nolan. Il découvre alors où et quand aura lieu la livraison. De leur côté, Hicks et Hondo dévoilent toute la supercherie à Chris et Tan, qui prennent assez mal d'avoir été laissés en dehors de la confidence. Chris, surtout, a du mal à admettre que Street ne lui ait rien dit.