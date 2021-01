S.W.A.T. - S03 E11 - Mauvais flic - Premières minutes

Un groupe de cinq hommes masqués braque un casino. Hondo et son équipe sont dépêchés mais à leur arrivée, quatre malfaiteurs ont déjà pris la fuite avec le butin et un complice est tué lors de l'intervention. Les hommes du S.W.A.T. parviennent à retrouver l'un des braqueurs grâce aux puces antivol dont sont équipés les jetons de casino. Celui-ci accepte de coopérer et dénonce les membres de son équipe. Mais alors que la police les arrête, un nouveau casino se fait braquer dans des circonstances identiques.