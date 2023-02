S.W.A.T. - S03 E16 - Témoin protégé

Quatre complices dévalisent la villa d'un riche homme d'affaires et repartent avec des pièces d'échecs antiques valant plus d'un million de dollars. L'un d'eux, Paul, se fait arrêter puis, il est remis en liberté sous caution. Il retrouve Harper, sa compagne, et tous les deux partent à la recherche des deux autres complices qui tentent de revendre les pièces d'échecs de leur côté. Paul est poursuivi par des chasseurs de primes en raison de la violation de sa libération sous caution. Chris règle ses comptes avec Logan Carter, grâce à l'aide de Piper Lynch, et Luca passe ses évaluations pour enfin réintégrer l'équipe.