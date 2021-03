S.W.A.T. - S04 E01 - Black lives matter

Hondo soupçonne la préparation d’attentats par des djihadistes. Un attentat-suicide est perpétré et toute l'équipe du S.W.A.T. s'active pour arrêter quatre terroristes quand Hondo découvre qu'un cinquième individu risque de passer à l'acte. Parallèlement, la pandémie de coronavirus prend de l'ampleur et la maire envisage de confiner la ville. La commémoration annuelle des émeutes de 1992 qui ont enflammé Los Angeles suite aux violences policières lors de l'arrestation de Rodney King donne l’occasion à Hondo et à son père de se remémorer cette période difficile pour leur relation. C'est également l'occasion pour Hicks de faire son mea culpa. Hondo est pessimiste quant au sort des noirs dans son pays...