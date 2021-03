S.W.A.T. - S04 E02 - Sous surveillance - Premières minutes

L'équipe de Hondo est chargée par la CIA de retrouver un homme surnommé Le facteur, soupçonné d'être lié à Salman Radek, un baron du crime tchétchène, en cavale depuis des années. L'enquête les conduit à une villa qui semble inhabitée. Pourtant, Tan prend contact avec un adolescent qui y habite et parvient à prendre un cliché de Radek, prouvant sa présence dans la villa. L'équipe peut alors intervenir et interpeller le criminel en cavale. De leur côté, Tan vient en aide à sa mère, qui s'est faite agresser. Hondo reprend contact avec Michelle et apprend qu'elle a un nouveau compagnon.