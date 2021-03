S.W.A.T. - S01 E17 - Aux armes

Angel Lucero tue Manny Lopez, un assassin au service du gang des Reyes car il le soupçonne d'avoir participé à l'enlèvement de sa sœur, Abby. Le S.W.A.T. arrive sur place pour le neutraliser, mais il se retranche dans la maison des Sobel et de leur fils, Julian, en menaçant de les abattre si on ne lui donne pas une voiture pour prendre la fuite. L'équipe de Hondo finit par le neutraliser par la ruse et l'emmène au Q.G. Il parvient à se libérer et s'enferme dans l'armurerie en prenant en otage Jessica Cortez et Michael Plank. Il ne les relâchera pas tant qu'Abby n'aura pas été retrouvée.