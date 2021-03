S.W.A.T. - S04 E03 - Rocco et son frère - Premières minutes

Leroy, l'ami d'enfance de Hondo, demande à ce dernier de plaider sa cause devant le juge en vue d'une libération anticipée. Hondo ne sait pas quoi faire et craint que cela remette en cause ses rapports avec Darryl. Dans le même temps, grâce aux informations d'un repenti, le S.W.A.T. s'attaque à une famille mafieuse, les Venuti.