S.W.A.T. - S04 E05 - Livraisons explosives

Des attentats au colis piégé sont perpétrés en ville. Après avoir rassemblé et analysé les fragments de bombes retrouvés sur les lieux des explosions, la brigade de déminage parvient à trouver l'empreinte du criminel. Il s'agit de Charles Pierce, un jeune homme souffrant de schizophrénie que la mort de son frère a fait basculer dans une folie meurtrière. Hondo et son équipe tentent de remonter sa piste avant qu'il ne commette un nouvel attentat. Tan, Street, Chris et Stevens passent le concours annuel de meilleur tireur. Lynch propose à Hondo de lancer une campagne pour le recrutement des noirs dans la police.