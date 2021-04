S.W.A.T. - S04 E06 - Le royaume des bienheureux - Premières minutes

Miller dirige le "Royaume", une communauté religieuse en apparence normale. Mais cet escroc profite de la crédulité des gens pour s'enrichir. Il possède aussi un foyer pour jeunes en difficulté, qu'il oblige à mendier dans la rue en échange d'un lit. Zoey est l'une de ces résidents et lorsque son petit ami, Dylan, tente de la persuader de partir, Chris s'interpose. Elle comprend vite la situation et intervient pour que le S.W.A.T. s'en mêle. Tout s'emballe lorsque Dylan est kidnappé sous ses yeux et que Zoey disparaît.