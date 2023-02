S.W.A.T. - S04 E08 - Croisade meurtrière

Après une course-poursuite effrénée, Hondo et son équipe parviennent à arrêter un homme ayant braqué une station-service et tué son gérant. A peine l’intervention terminée, le S.W.A.T. reçoit un appel lui signalant qu’une épicerie vient d’être braquée et incendiée. Toute l’équipe se rend sur place et arrive à temps pour sauver des flammes le propriétaire. L’interrogatoire du braqueur de la station-service et les images de vidéo-surveillance de l’épicerie révèlent aux enquêteurs que les attaques ont été coordonnées par un groupe de suprémacistes qui semble avoir prévu de perpétrer d’autres attentats. Avec l’aide du FBI, Hondo et son équipe tentent d’identifier les membres de la cellule et de les interpeller avant qu’ils ne commettent d’autres crimes.