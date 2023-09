S.W.A.T. - S04 E13 - Plan B

L'agent Valdez du FBI demande à Hondo et son équipe d'arrêter John Afton, un homme d'affaires qui a monté une vaste escroquerie en créant un fonds spéculatif. Pour s'enfuir, Afton engage Otto Brady, gérant de Capstone, une société de sécurité privée. Ses hommes et lui comptent faire fuir Afton par avion dans une caisse. Mais Afton va d'abord chercher son fils Jonah, pour avoir accès aux millions cachés sur un compte en Suisse à son nom. Obligés de se replier dans la forêt, ils sont débusqués par Hondo et son équipe. Brady tente de s'enfuir avec Jonah pour lui extorquer l'argent, mais Hondo le neutralise. Street tente d'aider Chris qui sombre dans l'alcoolisme depuis la mort d'Erika. Deacon fait connaissance avec Durham, un nouveau qu'il prend sous son aile.