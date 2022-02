S.W.A.T. - S04 E15 - Braquages en direct

Alors qu'il est de repos, Tan intervient sur les lieux d'un braquage et manque de peu d'arrêter un des suspects. Afin d'aider le lieutenant Burrows de la brigade criminelle à interpeler les voleurs, Hondo et son équipe décident de mener l'enquête et découvrent que chacun des hold-up perpétrés par la bande a été filmé par une journaliste indépendante. Sur les vidéos, les voleurs disent vouloir distribuer leur butin aux habitants de quartiers défavorisés. L'analyse d'une balle retrouvée sur les lieux d'un braquage permet au S.W.A.T. de remonter la piste de la bande jusqu'au quartier de la jungle dont les habitants sont menacés d'expulsion par leur propriétaire.