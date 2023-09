S.W.A.T. - S04 E14 - Le Jugement Dernier

Une deuxième cellule des Imperial Dukes prévoit une attaque au gaz toxique dans un lieu tenu secret. Le S.W.A.T. entame alors une course contre la montre afin de déjouer cet attentat. Street s'assure que Chris garde la tête au travail et ne flanche pas devant ces souvenirs douloureux tandis que Luca tente désespérément de recruter Nora dans son équipe pour la course de relais annuelle. Hondo découvre que des jeunes extorquent de l'argent aux commerçants du quartier où Darryl et Leroy ont installé leur garage. Il tente de gérer la situation à sa manière tandis que Deacon émet des doutes au sujet de Durham : celui-ci semble partager une idéologie proche de celle des suprémacistes blancs...