S.W.A.T. - S04 E17 - Une question d'honneur

Shannon est une jeune fille victime d'un réseau de prostitution. Alors qu'un routier tente de la sauver de ses proxénètes, ces derniers ouvrent le feu. L'équipe d'Hondo intervient sur les lieux de la fusillade et comprend qu'Edgar McQuillan, l'un des proxénètes, s'est enfui avec trois autres jeunes filles et il n'hésitera pas à les tuer pour couvrir ses traces. Tan finit par le localiser grâce au témoignage de Shannon et Hondo l'intercepte alors qu'il s'enfuit à bord d'un camion-citerne percé, évitant le pire. Hicks annonce à Deacon et Hondo que Durham et ses collègues racistes ne seront pas sanctionnés. Hondo décide alors de prendre les choses en main et d'exposer toute la situation à la presse. Street souhaite donner une partie de son foie à sa mère, ce qui met en colère Chris.