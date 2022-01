S.W.A.T. - S04 E09 - Un coupable à tout prix

Erika a succombé à sa blessure et l'équipe d'Hondo fait l'objet d'une enquête afin de déterminer les responsabilités de chacun. Pendant ce temps, tout le monde est assigné au travail administratif sauf Deacon, qui n'a pas participé à la mission en question, et Chris, qui doit retourner voir la psychologue. En effet, Chris n'a pas encore réussi à rentrer dans l'appartement qu'elle partageait avec Erika. Désireux de savoir s'il a commis une erreur, Hondo retourne sur les lieux du drame et repère quelque chose qui fait avancer l'enquête : le terrain d'entraînement des Imperial Dukes ressemble trait pour trait à celui des Marines lorsqu'il était à Pendleton lui-même...