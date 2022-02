S.W.A.T. - S05 E02 - Duel au sommet

Toujours au Mexique, Hondo comprend que la police locale ne fera rien pour défendre Delfina, kidnappée par Arthur Novak. Celui-ci veut se venger et engage une équipe de mercenaires pour traquer Hondo. En l'absence de Hondo au S.W.A.T., Hicks décide de réaffecter tous ses effectifs. Chris et Street se promettent de sortir ensemble s'ils ne sont plus dans la même équipe.