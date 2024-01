S.W.A.T. - S05 E06 - Mensonge par ambition

Lors d'un débat télévisé sur la prolifération des armes, un groupe d'hommes armés fait irruption sur le plateau afin de rétablir la vérité sur une fusillade ayant eu lieu dans une école. La situation dégénère et le S.W.A.T. est appelé sur les lieux. Mais avant leur arrivée, deux des trois hommes sont parvenus à s'enfuir. S'ensuit alors une course contre la montre afin de les retrouver avant qu'ils ne commettent d'autres méfaits. Au Q.G. du S.W.A.T, Sanchez raconte à qui veut l'entendre qu'il a sauvé la vie de la maire de Los Angeles. Il est par ailleurs plus que jamais déterminé à faire démissionner Hondo mais le reste de l'équipe, loyale à son ancien chef, cherche un moyen de contrarier ses plans.