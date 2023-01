S.W.A.T. - S05 E07 - L'homme de l'ombre

Hondo et son équipe doivent retrouvent deux jeunes Caribéens en fuite après une fusillade avec d'anciens membres des forces spéciales russes, menés par un homme mystérieux surnommé "Le baron". Tous les membres du S.W.A.T. rivalisent d'ingéniosité pour faire des farces à Chris pour son anniversaire, mais Street a un cadeau spécial pour elle. Tan doit s'expliquer avec Bonnie après qu'il est venu en aide à Joy, leur nouvelle voisine. Hondo en apprend plus sur le passé de son père au sein des Black Panthers et sur son ami d'alors, Hank Saint John, surnommé "Le saint".