S.W.A.T. - S05 E09 - Prime de risque

Deacon est chargé, par sa société de sécurité privée, d'escorter un client jusqu'à Las Vegas. Afin de gagner un peu d'argent en plus de son salaire, Chris accepte de le seconder. Sur le trajet, le client demande à faire un petit détour par un village fantôme ayant servi de décor à de nombreux westerns. Mais sur la route, ils sont pris en embuscade par des tueurs auxquels ils parviennent à échapper de justesse. Après avoir interrogé leur client, Deacon et Chris apprennent qu'il est le comptable en fuite d'un cartel mexicain dont le patron est fermement décidé à le retrouver. Quasiment acculés, les deux policiers et leur client se réfugient dans le village fantôme, mais ils sont vite rattrapés par les malfaiteurs...