S.W.A.T. - S05 E16 - L'esprit d'équipe

Michelle découvre sur le site internet de la chaîne d’information locale une vidéo dans laquelle Hondo abat de sang-froid deux policiers faisant l’objet de plaintes pour violences racistes. Hondo, se sachant victime d’une machination, décide de fuir la police afin d’éclaircir cette affaire lui-même. Officieusement, la brigade du S.W.A.T. lui témoigne sa confiance et entreprend de l’aider. Street le conduit chez Elyse, une amie informaticienne, qui leur révèle que la vidéo est un deepfake et parvient à remonter jusqu’à l’adresse de son instigateur. Le commanditaire est Arthur Novak, le criminel dont Hondo a tué le fils lors de son exil au Mexique, fermement décidé à se venger. Il retient en otage les deux policiers qu’il a fait passer pour morts dans le but de les échanger contre Hondo.