S.W.A.T. - S05 E18 - L'élément déclencheur

Hicks assiste, impuissant, à l'assassinat de l'un de ses plus vieux amis par une jeune femme dont le seul but est de venger sa sœur. Hondo et son équipe tentent de mettre un coup d'arrêt à sa quête meurtrière. Dans le même temps, Luca ne sait plus quoi faire avec son frère, Terry, qui a de nouveau été arrêté. Entre les deux hommes, la rupture semble définitive...