S.W.A.T. - S05 E5 - La manière forte

Derrick Nichols est une star du football américain retraitée, sous le coup de menaces de mort. Le S.W.A.T. doit découvrir leur auteur. Deacon aide Hicks à boucler une vieille affaire et ainsi à tenir une promesse faite vingt ans plus tôt à Molly. Sanchez est toujours aussi déterminé à faire partir Hondo. Mais toute l'équipe est maintenant au courant et décide de régler ensemble le problème...