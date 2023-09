S.W.A.T. - S06 E03 - Où est passée Black Betty ?

L'équipe 20 est appelée sur un braquage qui semble ne pas en être un. Lorsqu'ils sortent du bâtiment, Luca et Hondo constatent que Betty a disparu. Dévasté, Luca se sent coupable des méfaits qu'elle pourrait servir à accomplir. Lors d'une perquisition chez le voleur présumé, Hondo tombe sur Jackie Vasquez, une agente du FBI avec qui il patrouillait au début de sa carrière. Recalée des sélections du S.W.A.T. en raison de son genre, Jackie collabore à l'enquête, mais refuse de trop en dévoiler à Hicks, ce qui risque de mettre à mal les relations entre le S.W.A.T. et le FBI. Pendant ce temps, Michelle a confié à Deacon une enveloppe contenant la révélation du genre du bébé qu'elle attend. Mais celui-ci l'a rangée dans Betty...