S.W.A.T. - S06 E07 - Un monde à part

Une jeune star de cinéma est agressée chez elle par un homme. Ce dernier tue la femme de ménage et parvient à prendre la fuite avant l'arrivée du S.W.A.T. Hondo et son équipe tentent de retrouver le suspect, mais ils se heurtent à Sanchez, en charge de la sécurité de l'actrice. Le tueur revient à la charge et il apparaît très vite que son but ultime n'est pas de s'en prendre à la jeune femme...