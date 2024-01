S.W.A.T. - S06 E11 - Le grand jour

Tan et Cabrera sont témoins d'un accident de la route. La responsable, Jane, a dix-sept ans; elle a été enlevée et est parvenue à s'échapper. Elle leur demande de sauver sa soeur Natalie toujours aux mains des ravisseurs. Le S.W.A.T. découvre que le chef du réseau de prostitution qui a kidnappé les deux soeurs s’appelle Eli Wyatt, recherché par le F.B.I. Contre l'avis du S.W.A.T., les agents fédéraux décident de donner l'assaut sur la propriété où Wyatt retient ses otages mais celui-ci parvient à s'échapper en compagnie de Natalie et rend visite à la mère d'un de ses anciens codétenus.