S.W.A.T. - S06 E12 - Tout pour mon frère

Lorsqu'Adrian Spragg meurt d'une overdose, son frère, Tim, se met en tête de tuer toutes les personnes responsables de sa mort. La piste conduit Hondo et son équipe à mettre à jour tout un système frauduleux dans un centre de désintoxication, qui joue avec l'addiction et la vie de ses patients pour engranger plus de profits.