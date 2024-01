S.W.A.T. - S06 E13 - Nom de code : Juillet

Hondo et son équipe sont appelés sur un chantier où a lieu une prise d'otages mais à leur arrivée, les quatre ravisseurs parviennent à prendre la fuite. Une vidéo montre leurs revendications et le commandant Hicks reconnaît Miguel Fuentes, le fils d'une famille dont l'expropriation a donnée lieu trois ans plus tôt à une intervention du S.W.A.T. Se sentant en partie responsable du sort de Miguel, Hicks prend l'affaire en main.