S.W.A.T. - S06 E15 - Protéger et servir

Avec l'absence de Street et Tan, Hicks décide de dédier la journée à un exercice annuel : l'équipe d'Hondo doit se mêler aux simples agents et patrouiller dans Los Angeles. Deacon et Alfaro suivent la piste d'un voleur de collier, tandis que Hondo et Powell enquêtent sur le meurtre d'un rappeur en pleine rue.