S.W.A.T. - S06 E19 - Tendre l'autre joue

Un homme tente de se suicider devant Hondo, qui l'en empêche. Le S.W.A.T. découvre que sa famille a été enlevée et que les ravisseurs lui ont ordonné de tuer un de ses collègues, gardien de prison. Il s'agit, en fait, d'une ancienne détenue et de son frère, qui veulent se venger du gardien qui abusé d'elle. Pour trouver des informations, Powell retourne dans la prison où elle avait déjà effectué une mission en tant qu'infiltrée et avait laissé sa compagne de cellule en mauvaise posture. Street quitte l'appartement de Lucas pour s'installer avec Chris. Bonnie demande à Tan de lui donner une seconde chance, mais il refuse et s'installe chez Lucas.