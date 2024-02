S.W.A.T. - S06 E22 - La vengeance de Zamora

Hondo et son équipe s'associent à la D.E.A. pour arrêter Sancho Zamora, le chef du cartel Zamora. Il est arrivé à Los Angeles pour venger la mort de son fils et veut exécuter tous ceux qu'ils jugent responsables, Hondo en premier lieu. Luca et Street tombent dans le piège du cartel en essayant de protéger Marcos. Deacon aide Powell à prendre contact avec son fils, qu'elle avait dû laisser à l'adoption. Hondo demande Michelle en mariage...