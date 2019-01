S.W.A.T. - Saison 01 Episode 1 - Balle perdue !

Suite à un appel signalant une activité suspecte dans un entrepôt, deux officiers de police se rendent sur place et sont pris pour cible par des trafiquants d'armes et leurs clients, interrompus en pleine transaction. La brigade du S.W.A.T. de Buck Spivey est envoyée sur les lieux. Face à ces hommes aguerris, les malfaiteurs prennent la fuite dans les rues d'un quartier défavorisé de Los Angeles. Alors que ses coéquipiers parviennent à neutraliser trois des fuyards, Buck Spivey, lancé à la poursuite du quatrième, tire accidentellement sur un jeune Noir nommé Raymont Harris et le blesse gravement. Cette bavure policière provoque la colère de la population noire qui y voit un crime raciste et dénonce l'impunité de la police. Afin de ramener tout le monde au calme, Robert Hicks, commandant de la police de Los Angeles, démet Buck Spivey de ses fonctions et nomme à sa place le sergent Daniel Harrelson, alias Hondo, un officier noir. Conscient qu'il ne doit sa promotion à la tête de la brigade qu'à sa couleur de peau, Hondo n'en est pas moins résolu à assumer sa fonction avec intégrité et à imprimer au service qu'il dirige désormais sa propre vision des choses.