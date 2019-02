S.W.A.T. - Saison 01 Episode 15 - Solidarité féminine

Une bande de braqueurs de fourgons blindés, réputés pour leur efficacité et leur rapidité, sévit à Los Angeles. Hondo contacte un ancien indic, Craig Rosengarden. Ce dernier lui apprend que les braqueurs blanchissent leurs butins chez un prêteur sur gages appelé Dale et qu'il a une autre piste à creuser. Craig est assassiné quelques temps plus tard et Hondo retrouve la piste qu'il suivait : un homme se faisant appeler Marteau, qui sert de coursier aux braqueurs de fourgons blindés.