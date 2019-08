S.W.A.T. - S02 E05 - La croisière ne s'amuse plus

Alors qu'ils se préparent à débarquer la cargaison de drogue qu'ils ont achetée au Mexique, les frères Pope, deux membres d'équipage d'un bateau de croisière arrivant au port de Los Angeles, sont surpris par un employé de la sécurité. Avant d'être abattu par les trafiquants, celui-ci a le temps d'alerter son supérieur, Kevin Weller, ancien policier et désormais responsable de la sécurité à bord du navire. Weller prévient les autorités portuaires, mais les trafiquants prennent l'équipage en otages. Un des passagers, Connor Reeves, contacte la police via un téléphone satellite. Le S.W.A.T. est contacté afin de neutraliser les trafiquants. Hondo et Chris empruntent un sous-marin de poche appartenant aux Navy Seals et montent discrètement à bord avec l’aide de Weller et Connor. Pendant ce temps, Deacon et Tan enquêtent sur les malfaiteurs. Ils découvrent que les trafiquants ne sont pas deux, mais cinq.