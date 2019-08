S.W.A.T. - S02 E04 - Le combat de coqs - premières minutes

Suite au meurtre d’un vigile dans une gare de frêt et au vol d’une cargaison de produits pharmaceutiques, le marshall Eric Wells demande à Hondo et son équipe de lui prêter main forte pour appréhender le coupable, un certain Shen Kwon. Mais Hondo n’est pas dupe, il se doute que si le Marshall a fait appel à lui, c’est avant tout pour savoir qui est le nouvel amant de son ex-femme, Nia Wells, dont il est encore amoureux. Le S.W.A.T. parvient à remonter la piste des voleurs de marchandise jusqu’à un complice de Kwon nommé Alec Chan, un ami d’enfance de Tan.