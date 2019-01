Shemar Moore : « Vous n’êtes pas prêts pour SWAT »

Mardi 8 janvier 2019, la série SWAT arrive sur TF1. A cette occasion, nos équipes sont parties à la rencontre de Shemar Moore, personnage phare de la série. Il revient sur son parcours et les raisons qui l’ont poussé à tenir ce rôle. Au siège du S.W.A.T. (Special Weapons And Tactics) de Los Angeles, l’équipe dirigée par le sergent Hondo Harrelson (Shemar Moore) lutte contre les crimes, trafics, cartels et gangs qui gangrènent la Cité des anges. Cette série policière est incarnée par des personnages charismatiques qui, face à des situations d’urgence, font toujours primer l’humain. Bonus de les épisodes du 8 janvier 2019.