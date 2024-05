Famille

Nouveau sur Apple TV et Fire TV et bientôt sur tous les écrans TV ! Synchro a été pensé pour répondre à cette question cruciale que se posent quotidiennement les familles, “on regarde quoi ce soir ?”. Synchro c’est une expérience adaptée à votre groupe et ça en un temps record : c’est le seul moteur de recommandation qui propose en un clic les contenus idéaux adaptés à chaque écoute conjointe. Et pour encore plus nous faciliter la vie, il ne se limite pas à l’algorithme de recommandation, mais permet aussi la reprise de lecture commune ou encore les favoris communs ! Synchro sera déployé au fur et à mesure sur tous les écrans TV. Il s’améliorera de tous les retours que vous nous partagerez et ..on a plein d’idées pour la suite !!!