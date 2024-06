Ta famille doit mourir...

Fraîchement divorcée, Grace McGuire oublie son ex-mari dans les bras d’Alex, un homme plus jeune qu’elle, qu’elle emploie dans son nouveau restaurant. Entre ses affaires, son nouvel amant, sa nouvelle maison, sa fille adolescente et son ex-mari, Grace est un peu dépassée et engage comme assistante Lili, une jeune femme à qui elle loue une chambre chez elle depuis peu. Lili a pour mission de l’aider à organiser sa vie, sa maison et son restaurant. Mais son dévouement et ses sourires cachent des intentions meurtrières...