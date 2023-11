Action • Policier | 2010

"Takers" (2010), un thriller d'action dirigé par John Luessenhop, suit une équipe de braqueurs d'élite menée par Gordon Jennings (Idris Elba). Attirés par un dernier coup, ils se retrouvent traqués par un détective déterminé (Matt Dillon) et confrontés à des retournements de situation explosifs. Entre braquages tendus, trahisons et une chasse impitoyable, le film offre une montée d'adrénaline constante. Avec des choix moraux complexes et des alliances qui se fissurent, "Takers" plonge les spectateurs dans un tourbillon d'action captivante et de rebondissements électrisants.