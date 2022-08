Taste hunters - Les explorateurs du goût - S01 E01 - Italie : Piémont

Pour ce numéro, Jérôme Bigot se rend au nord de l'Italie, dans le Piémont, à la découverte de la riziculture et de la viticulture, deux fortes traditions agricoles de la région. Il y rencontre Piero Rondolino (Aquerello), producteur de carnaroli qui, depuis plus de 20 ans, innove pour en faire un produit d'exception et sans doute l'un des meilleurs riz au monde. Il retrouve ensuite Stefano Bellotti, viticulteur biodynamique depuis plus de 30 ans, qui défend un savoir-faire agricole disparu.