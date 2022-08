Taste hunters - Les explorateurs du goût - S01 E011 - Hong Kong

Benjamin Darnaud nous emmène à Hong Kong, plus connue aujourd'hui pour ses 7 millions d'habitants, son port industriel, ses buildings, ses centres commerciaux ou encore ses échoppes que pour son agriculture. Il existe cependant des hommes et des femmes qui militent pour une production durable, à l'image de Mark, un amoureux des fonds marins qui a fait le pari de créer la première ferme d'aquaculture biologique dans le centre de Hong Kong et de Kai Kai qui, avec l'aide de quelques voisins, s'attache à preserver son authentique village agricole de la pression immobilière.